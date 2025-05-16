Arnavutluk Başbakanı'ndan eşi görülmemiş jest! Meloni'yi görünce diz çöktü

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi önünde diz çöküp bekleyerek karşıladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında gelen liderleri tek tek karşıladı.

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ'YE BÜYÜK JEST

Tiran'ın İskender Bey Meydanı’nda düzenlenen zirveye katılan liderleri kırmızı halıda karşılayan Başbakan Rama, İtalya Başbakanı Meloni’yi karşılarken, liderler arasında eşine az rastlanır bir jeste imza attı. Rama, İtalya Başbakanı Meloni’yi yağmura rağmen diz çöküp bekleyerek karşıladı.

''BENİMLE AYNI BOYDA OLMAK İÇİN YAPIYOR''

Başbakan Rama’ya defalarca ismiyle "Edi" diye seslenerek Arnavut lideri durdurmaya çalışan İtalyan lider Meloni ise bu jesti, "Kendisi bunu sadece benimle aynı boyda olmak için yapıyor" diye açıkladı.

Tiran’daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aralarında Türkiye’nin de bulunduğu AB’ye aday ülkelerin liderleri de katılıyor.