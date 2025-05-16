3 eli sıktı, trilyonları kaptı! Trump, Körfez'den ağzı kulaklarında dönüyor

Orta Doğu turu kapsamında son durağı BAE'ye giden ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 200 milyar doları aşan yeni ticaret anlaşmalarına imza attı. Trump, çıktığı 3 günlük tur kapsamında, daha önce taahhüt edilen 1,4 trilyon dolarlık yatırımları da hızlandırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile BAE arasında 200 milyar doları (yaklaşık 7.770.460.600.000,00 TL) aşan ticaret anlaşmaları yapıldığı, bu gelişmeyle Körfez bölgesindeki yatırım anlaşmalarının toplamının 2 trilyon doların (yaklaşık 77.709.617.799.999,98 TL) üzerine çıktığı bildirildi. Açıklamada, bu anlaşmaların ABD'ye yapılan yatırımları önemli ölçüde artıracağı ve ABD'nin BAE pazarına erişimini genişleteceği vurgulandı.

14,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TAAHÜDÜ ALDI

BAE'de sağlanan bazı anlaşmalara yer verilen açıklamada, Boeing ve GE Aerospace'in, Etihad Airways'den 28 adet ABD üretimi Boeing 787 ve 777X uçağı için 14,5 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldığı belirtildi.

ABD ÜRETİM KAPASİTESİ İKİYE KATLANACAK

Açıklamada, Emirates Global Aluminum'un Oklahoma'da 4 milyar dolarlık alüminyum izabe tesisi projesine yatırım yapacağı, bu tesisin ABD'nin kritik mineral tedarik zincirlerini güçlendireceği ve mevcut ABD üretim kapasitesini ikiye katlayacağı aktarıldı.

ExxonMobil, Occidental Petroleum ve EOG Resources'ın enerji maliyetlerini düşürmeye ve her iki ülkede istihdam oluşturmaya yardımcı olacak 60 milyar dolar değerinde genişletilmiş petrol ve doğal gaz üretimi için Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile ortaklık kuracağı belirtilen açıklamada, RTX'in ise ABD'nin kritik mineral tedarik zincirinin güvenliğini ve istikrarını sağlamaya yardımcı olacak bir galyum projesinde Emirates Global Aluminum ve BAE'nin Tawazun Konseyi ile ortaklık kuracağı kaydedildi.

ABD İLE BAE ARASINDA YAPAY ZEKA ANLAŞMASI

Açıklamada, Qualcomm'un da ADIO ve e& ile ortaklıklar kurduğu belirtilerek, Abu Dabi'de kurulacak yeni Küresel Mühendislik Merkezi'nin yapay zeka, veri merkezleri ve endüstriyel nesnelerin interneti üzerine odaklanacağı, bu sayede BAE'nin dijital dönüşümüne katkı sunulurken, ABD'deki araştırma faaliyetlerinin, mühendis istihdamının ve Amerikan teknolojilerine olan talebin destekleneceği ifade edildi.

Holtec Uluslararasıile IHC Industrial Holding Company'nin (IHC), Michigan'daki Palisades sahasından başlayarak Holtec'in SMR-300 küçük modüler reaktör filosunu inşa etmek için iş birliği yapacağı belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın 10 milyar dolarlık bir taahhüdün yanı sıra filo projeleri için ek 20 milyar doları kapsadığı aktarıldı.

BAE’NİN DİJİTAL EKONOMİSİNE 181 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLAYACAK

Açıklamada, Amazon Web Services, e& ve BAE Siber Güvenlik Konseyi'nin, BAE'de kamu bulut hizmetlerinin uygulanmasını hızlandırmak amacıyla bir girişim başlattığı, bunun 2033 yılına kadar BAE'nin dijital ekonomisine 181 milyar dolarlık katkı sağlamasının beklendiği anlatıldı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, ABD ve BAE arasında bir yapay zeka anlaşmasının da imzalandığı belirtilerek, bunun BAE'nin ABD veri merkezlerine yatırım yapma, inşa etme veya finanse etme taahhüdünü kapsadığı bildirildi.

10 YIL İÇİNDE 1,4 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM TAAHÜDÜ

Söz konusu anlaşmaların ABD ile BAE arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, BAE'nin ABD'ye 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapma taahhüdüne dayandığı belirtildi.

Orta Doğu turu kapsamında BAE'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve Katar'ı da ziyaret eden ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'da 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü, Katar'da da 1,2 trilyon dolarlık ekonomik işbirliği taahhüdü almıştı.