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Biden'ın hastalığına Trump'tan ilk yorum! Şaşırdığı bir nokta var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Biden&#039;ın hastalığına Trump&#039;tan ilk yorum! Şaşırdığı bir nokta var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski ABD Başkanı Biden'ın kanser olduğunu duyurmasına, ABD Başkanı Tump'tan ilk yorum geldi. Biden'ın hastalığına üzüldüğünü belirten Trump, "Kamuoyuna daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum çünkü 9. seviyeye gelmek uzun zaman alıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı Biden'ın prostat kanseri teşhisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"9. SEVİYEYE GELMEK UZUN ZAMAN ALIYOR"

Biden'ın kanser teşhisinden "üzüntü duyduğunu" belirten Trump, teşhisin neden uzun sürdüğünü sorguladı. Trump, "Kamuoyuna daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum çünkü 9. seviyeye gelmek uzun zaman alıyor." diye konuştu.

Trump, kendisinin bilişsel ve fiziksel sağlık testlerinden "başarıyla" geçtiğini söyleyerek, "Eğer bakarsanız aynı doktor, Joe'nun bilişsel olarak sağlıklı olduğunu söylemişti. Onunla ilgili bir sıkıntı yoktu. Bunun üzücü bir durum olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Biden
Joe Biden

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Biden'ın, geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

Kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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