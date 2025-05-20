Altın fiyatlarına ‘derhal ateşkes’ freni! Dikkatler Rusya-Ukrayna cephesinde

Altın fiyatlarında son dakika! 20 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4012 TL ve ons altın fiyatı da 3214 dolardan güne başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen ABD Başkanı Trump; Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes ve savaşın sona ermesi için "derhal" müzakerelere başlayacaklarını söyledi. Ateşkes ile risk algısının düşeceğini belirten analistler, “Güvenli liman talebi azalabilir. Onsta 3200-3175 dolar bandı ilk destek bölgesi” diye konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD ve Çin arasındaki tarife geriliminin azalmasıyla düşüşe geçen altın fiyatlarında dikkatler Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine çevrildi. Küresel piyasalarda 20 Mayıs 2025 ons altın fiyatında işlemler, düne göre %0,50 değer kaybı ile 3214 dolara yakın devam ediyor.

İçeride ise spot piyasada gram altın fiyatı 4012 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4065-4120 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 6.127 TL’den satılıyor.

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Ateşkes ile ilgili geçen haftaki İstanbul zirvesinin ardından önemli gelişmeler devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki saatlik telefon görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Trump, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes ve savaşın sona ermesi için "derhal" müzakerelere başlayacaklarını söyledi.

Görüşmenin "çok iyi" geçtiğini belirten Trump, ayrıca iki taraf arasında barış koşullarının müzakere edilmesi gerektiğini de bildirdi.

'GÜVENLİ LİMAN' TALEBİ DÜŞEBİLİR

Putin de yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek; İstanbul'da müzakerelerin yeniden başlamasının, doğru yolda olduklarını gösterdiğini aktardı.

Bu arada Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile de bir görüşme yaptı. Rusya-Ukrayna arasında sağlanacak muhtemel bir ateşkes ile birlikte jeopolitik risk algısının da düşeceğini belirten analistler, piyasada “güvenli liman” talebinin azalacağını ifade ediyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarında kısa vadede 3200 dolar trend desteği ve 50 günlük ortalamaya işaret eden 3175 dolar seviyesinin destek olarak izlenmesi gerektiğini aktaran analistler, “3250 dolar ise yukarıda ilk direnç olarak öne çıkıyor. ABD’nin notunun düşürülmesi ve Orta Doğu’da devam eden riskler dikkate alındığında, altında kısa vadede dalgalı-yatay bir görünüm öne çıkabilir” diye konuşuyor.