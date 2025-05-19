Altından daha fazla kazandıran yatırım! İslam Memiş yeni kazanç kapısını açıkladı

İslam Memiş yatırımcıya sürpriz bir kazanç kapısını açıkladı. Borsa, ons altın ve gram altın ile gümüş fiyatlarını değerlendiren Memiş, altından daha fazla kazandıran o yatırımı duyurdu.

Altın fiyatlarındaki dengesizlik devam ederken Finans Analisti İslam Memiş yatırımcıya seslendi. Gram altında yükseliş bekleyen Memiş, gümüş ile ilgili dikkat çekici açıklamada bulundu.

ALTINI SOLLAYAN YENİ YATIRIM

İslam Memiş altın fiyatlarında değerlendirmelerde bulundu. Yılın ikinci yarısında gram altında yükseliş beklediğini belirten Memiş, gümüşün altına kıyasla daha fazla kazandırdığını açıkladı.

ALTIN MI ALINMALI GÜMÜŞ MÜ?

2024 yılında gram altının getirisi yüzde 50, gram gümüşün getirisi ise yüzde 51 oldu. İki yıl önce gümüşün gramının getirisi yüzde 68, gram altının getirisi ise yüzde 53 olmuştu. Son iki yıl baz alındığında gümüşün getirisinin, altından daha fazla olduğu ortaya çıktı.

ALTIN DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarını değerlendiren İslam Memiş, ‘‘Gram altın TL fiyatında 3. ve 4. hamleler kaldı kademeli alım için. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın ne zaman 3100 dolar altına sarkar, gram altın tarafında da tekrar 4000 TL altına sarkmalar kaçınılmaz olur. Tekrar bir alım fırsatı gelebilir. Gram altın TL fiyatının ons altından olumsuz desteklenmesini bekliyorum.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 19 MAYIS

GRAM ALTIN

Alış: 4.023,4230

Satış: 4.023,8850

ALTIN/ONS

Alış: 3.223,98

Satış: 3.224,79

ÇEYREK ALTIN

Alış: 6.437,4800

Satış: 6.579,0500

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 25.749,9100

Satış: 26.235,7300

TAM ALTIN

Alış: 26.663,00

Satış: 26.892,00

YARIM ALTIN

Alış: 12.830,23

Satış: 13.153,55

ZİYNET ALTINI

Alış: 25.740,90

Satış: 26.226,64

ATA ALTIN

Alış: 27.020,21

Satış: 27.702,70

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 3.730,79

Satış: 3.930,41