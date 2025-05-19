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Terk edilen kadın sözde medyumun ağına düştü: "Cinleri yakacağız" deyip onlarca gram altınını aldılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Terk edilen kadın sözde medyumun ağına düştü: &quot;Cinleri yakacağız&quot; deyip onlarca gram altınını aldılar
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sözde büyücüler bu kez Ankara'da yaşayan Buket isimli kadını dolandırdı. Sevgilisinin kendisini birdenbire terk etmesi üzerine dolandırıcıların ağına düşen kadın 'cin' yalanıyla 54 gram altınından oldu. İşte pes dedirten olayın detayları.

Sözde büyücülere ve medyumlara para kaptıranların sonu gelmiyor. Son mağdur Ankara'da yaşayan Buket isimli kadın oldu. Sevgilisinin apansız terk ettiği kadın soluğu internetten bulduğu medyumda aldı. 

Medyumda kadından sevgilisinin fotoğrafını, kimlik bilgilerini, telefonunu istedi. Tüm bunların üstüne bir de 4800 lira işlem ücreti talep etti. 

Show Haber'in haberine göre, sözde medyum kısa sürede geri döndü ve kadına üzerlerinde toplam 80 cin olduğunu söyledi.

SEVGİLİSİNİ ARAMAKLA TEHDİT ETTİ

Onları yakacağını söyleyen dolandırıcı bu yalanlarla kadını kandırdı ve kefalet altını diyerek 15 gram istedi. Kadın altınları gönderdi ama hemen ardından 39 gram daha istedi.

Kadın bu kez itiraz edince "Bak işlemi açtık kapatamazsak cinler hem sana hem sevgiline hem de ailelerinize musallat olur. Sevgilini arayarak altınları istemek zorunda bırakma beni" diyerek tehdit etti.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Kadın da çaresiz 39 gram altını da gönderdi. Sözde medyum son olarak 75 gram altın parası isteyince mağdur kadının sabrı taştı.

Kadın savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Medyum ve beraberindeki üç kişi hakkında 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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