Müge Anlı'nın programında itiraf etmişti! Korkunç cinayette karar çıktı

Adana'da yaşayan İsa Dumlu (28), Müge Anlı'nın programına çıkmış, Kozan'da kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'yu (34) öldürdüğünü itiraf etmişti. Hakkulu'nun cesadi 11 gün sonra bulunurken, cinayete ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Dumlu, itirafından dolayı indirimli olarak 25 yıl, diğer sanık Yüksel Menderes Ürün (26) müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Öldürülen Hakkulu'nun ailesinin avukatı, itiraf nedeniyle uygulanan indirime tepki gösterdi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 13 Aralık 2023 tarihinde Mustafa Hakkulu'nın aracı terk edilmiş halde bulundu. 3 çocuk babası Hakkulu'nun cesadi 11 gün sonra Postkabasakal Mahallesi'nde dere içinde vatandaşlarca bulundu. Yapılan otopside Mustafa Hakkulu'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın programına çıkan İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu karısı hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan Dumlu, emniyetteki sorgusunda cinayeti arkadaşı Yüksel Menderes Ürün'ün öldürdüğünü iddia etti. Bu sözler üzerine Ürün de gözaltına alındı.

KARAR DURUŞMASINDA SON SAVUNMALAR

Tutuklanan İsa Dumlu ve Yüksel Menderes Ürün hakkında Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak Öldürme" suçundan açılan davada karar verildi. Karar duruşmasına sanıklar Dumlu ve Ürün tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Mustafa Hakkulu'nun yakınları ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı.

"TELEFONLA ARADI, 'EMANETİ GETİR' DEDİ"

Dumlu, cinayeti Mustafa Hakkulu'ya borcu olan Yüksel Menderes Ürün'ün işlediğini iddia etti. Hakkulu'yu olaydan 2-3 ay önce tanıdığını ve kendisinden 5 bin TL karşılığı av tüfeği aldığını belirten Dumlu, "Nüfus müdürlüğünden eve dönerken Yüksel telefonla beni arayıp, ‘Emaneti al getir' dedi. Emanetten kastının Mustafa'dan aldığım tüfek olduğunu anladım. Evden tüfeği alıp, işyerime gittim. Yüksel tüfeği aldı. Neden istediğini sorduğumda, ‘Mustafa abiyi öldüreceğim, borcum çok' dedi. Daha sonra, ‘Mustafa'yı ara buraya getir' dedi. Mustafa'yı defalarca aradım, bakmadı. Yüksel de aradı, ‘İsa'nın eşi ile arası bozuk canı sıkkın ben yanına gidemiyorum. Mansurlu kavşağındaymış, sen ilgilenir misin?' dedi. Telefonu kapattıktan sonra Yüksel'i Deliçay mevkiindeki portakal bahçesi kenarına bıraktım. Tenha olduğu için Mustafa'yı burada öldürecek diye düşündüm" dedi.

"CESEDİNİ DEREYE ATTIK"

Bir süre sonra Hakkulu'nun aracıyla yanına geldiğini ifade eden Dumlu, cinayet anını şöyle anlattı:

"Mustafa aracımın sağ ön koltuğuna oturdu. Biraz alkol alıp gezdik. Daha sonra Yüksel arayarak, ‘Beni Mansurlu kavşağından al' dedi. Yüksel'i araca aldım sonra evden para alacağını söyleyince evine gittik. Ben lavaboya gittim, o ara Yüksel'in elinde tabanca gördüm. Mustafa'yı öldürme planı içinde olduğu için şaşırmadım. Yüksel aracın arka sağ koltuğuna oturdu. Ön sağ koltukta da Mustafa oturuyordu. Deliçay mevkiine geldiğimizde bir anda silah sesi geldi. Aracın ön camı patladı, Mustafa kanlar içindeydi. Hava kararınca Mustafa'nın cesedini Postkabasakal mevkiinde dereye attık."

Son sözleri sorulan sanıklardan Dumlu, "Olayı detaylı bir şekilde anlattım. Tüm delilleri ellerimle teslim ettim. Yüksel ile işbirliği içinde değilim. Hakkulu Ailesi'nden özür diliyorum. Takdir önce Allah'ın, sonra sizindir" diyerek beraatini istedi.

Mustafa Hakkulu

"85 MİLYONUN HUZURUNDA SUÇU KABUL ETTİ"

Yüksel Menderes Ürün, savunmasında, cinayetle ilgisinin olmadığını öne sürdü. Ürün, son sözlerinde maktulün ailesine Allah'tan sabırlar dileyerek, "İsa 85 milyonun huzurunda suçu kabul etmiştir. Eşi de ağlayarak İsa'yı onaylamıştır. Bunların dikkate alınarak benim suçumun olmadığı kanaatine varılacağından şüphem yoktur. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum" diyerek beraatini talep etti.

DUMLU'YA 25 YIL, ÜRÜN'E MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanıklardan olayın ‘Kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle İsa Dumlu'yu müebbet hapis cezasına mahkum ederken, daha sonra cezasını cinayeti itiraf etmesi ve olaydan dolayı pişmanlık duyması nedeniyle 25 yıl hapis cezasına indirdi. Heyet, diğer sanık Yüksel Menderes Ürün'e ise ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi ve herhangi bir indirim uygulamadı. Kararda her iki sanığın da tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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"ADALET YERİNİ BULACAK"

Duruşmadan sonra açıklama yapan Mustafa Hakkulu'nun ailesinin avukatı Ali Şadi Toklu, sanıkların cinayeti tasarlayarak işlediklerini, davanın "Tasarlayarak öldürme" suçundan açıldığına dikkat çekerek, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak istinaf edeceklerini söyledi. Av. Toklu, "Sanıkların cinayeti birlikte tasarlayarak işledikleri kanısındayız. Deliller de bizi doğruluyor. Adalet yerini bulacak. Her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaları için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.