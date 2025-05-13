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Adana'da feci olay! Sosyal medyaya silahla video çekerken kazara arkadaşını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da feci olay! Sosyal medyaya silahla video çekerken kazara arkadaşını öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çektiği sırada elindeki tabanca ateş aldı. Ağır yaralanan Murat Aras Hirman, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla 14 yaşındaki arkadaşının ölümüne sebep olan çocuk, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde 21 Nisan'da kahreden bir olay meydana geldi.

14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı. Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti.

"ARKADAŞIM VURULDU"

M.E.Ş., ağır yaralanan Hirman için 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak, "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen 9 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti.

Adana'da feci olay! Sosyal medyaya silahla video çekerken kazara arkadaşını öldürdü - 1. Resim

KAZAYLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, CEZAEVİNE GİRDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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