Adana'da kan donduran olay: Eski eşine alt geçitte dehşeti yaşattı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından yaya alt geçidinde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü.

Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinde yaşanan olayda iddiaya göre, N.O. (54) alt geçitten indiği sırada arkadan eski eşi M.A.N. (58) yaklaştı.

ESKİ EŞİNİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATTI

Durumu fark eden N.O, eski eşinin elindeki tabancayı görünce yardım çığlıkları attı. Bu sırada M.A.N, N.O'ya tabanca ile ateş etti. Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde N.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLI YAKALANDI

Zanlı M.A.N, suç aletiyle kaçmak istediği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N.O'nun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, N.O'nun ölüm haberini alan bir yakını olay yerine gelerek gözyaşı döktü.