Sivil bir anayasa için parti turları başlıyor

Anayasa Komisyonu çalışmalarında sona geldi. Yapılan toplantılar sonucunda bir anayasa siyaset belgesi hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak sunum sonrası parti ziyaretlerinin son durumunun netleşeceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yaptığı Anayasa Komisyonu, çalışmalarında sona geldi. 20’yi aşkın yapılan toplantılar sonucunda bir anayasa siyaset belgesi hazırlandı. Belgenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

AK Parti kaynakları, yapılacak sunum sonrası siyasi parti ziyaretlerinin son durumunun netleşeceğine dikkati çekiyor. AK Partili kurmaylar uzlaşı ortamının

yakalanması durumunda bir hafta içinde anayasa metninin vücut bulabileceğini ifade ediyor.

Geçmiş dönemlerde muhalefetle 60 madde üzerinde uzlaşma sağlandığını hatırlatan kaynaklar “Biz başkanlık sisteminden yanayız. Sekiz yıldır uygulanan modelde düzelecek taraflar olabilir onu da muhalefetle birlikte yaparız. Ama bu revizyon filan değil. Uygulamada aksayan yönler gözden geçirilir” diyor.

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