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Endonezya’da altın madeninde heyelan! 1 ölü, 19 kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Endonezya’da altın madeninde heyelan! 1 ölü, 19 kayıp
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde bir altın madeninde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Endonezyalı yetkililer, Batı Papua eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların cuma günü heyelana yol açtığını duyurdu.

Endonezya Afet Azaltma Kurumu sözcüsü Abdul Muhari'nin bugün yaptığı açıklamaya göre cuma günü meydana gelen heyelan, eyaletteki Arfak Dağları’nda yerel halk tarafından işletilen küçük ölçekli bir madende çalışan işçiler tarafından kullanılan geçici barınakları vurdu.

1 ÖLÜ, 19 KAYIP

Muhari, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını ve 19 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmalarına katılmak üzere polis ve ordu personelinden oluşan en az 40 kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

Yerel kurtarma ekibi başkanı Yefri Sabaruddin ise ekiplerin olay yerine ulaşmasının en az 12 saat sürdüğünü ve bu nedenle arama çalışmalarının ancak pazar günü başlayabildiğini söyledi. Sabaruddin, "Bozuk yollar, dağlık araziler ve kötü hava şartları kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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