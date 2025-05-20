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Trump, vergi kaçakçılığından hüküm giyen dünürünü Fransa büyükelçisi yaptı!

Kaynak: Dış Haberler
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Trump, vergi kaçakçılığından hüküm giyen dünürünü Fransa büyükelçisi yaptı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, vergi kaçakçılığından hüküm giymiş dünürü Charles Kushner'i ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak atadı. Senato'dan onay alan Kushner, Paris'te Amerika'yı temsil edecek.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner'in ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak atanmasını 51'e 45 oyla onayladı. 

Gerçekleşen oylama sonucunda Kushner, Trump yönetiminin önemli diplomatik temsilcilerinden biri olarak Paris'e gitmeye hazırlanıyor.

TRUMP'IN AİLESİ DİPLOMASİDE ETKİN ROL ÜSTLENİYOR

Emlak sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren ve eski bir avukat olan Charles Kushner, 2004 yılında vergi kaçakçılığı dahil çeşitli suçlardan hüküm giymiş, federal hapishanede zaman geçirmişti. Trump, Kushner'i 2020 yılının sonlarında, başkanlığının bitimine az bir süre kala affetmişti. 

Kushner'in oğlu Jared Kushner ise Trump'ın ilk döneminde Orta Doğu çatışmalarında önemli bir danışman olarak görev yapmıştı. 

Jared Kushner'in Trump'ın en büyük kızı Ivanka Trump ile evli.
Jared Kushner, Trump'ın en büyük kızı Ivanka Trump ile evli.

FRANSA VE MONAKO'YA TEMSİLCİLİK YAPACAK

71 yaşındaki Charles Kushner, tarihi müttefikler olan ABD ve Fransa arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Paris'e büyükelçi olarak atandı.

 Trump yönetiminin ticaret politikaları, Avrupa genelinde eleştirilere yol açarken, Kushner'in diplomatik misyonu bu zorlu süreçte dikkat çekecek.

Kushner, sadece Fransa'da değil, aynı zamanda Monako'da da ABD'yi temsil edecek. 

TRUMP 'HAYIRLI' OLSUN DEDİ

Charles Kushner'in adaylığıyla ilgili Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, "Kushner, Ülkemizi ve çıkarlarını temsil eden güçlü bir savunucu olacak. Muazzam bir iş lideri, hayırsever ve anlaşma yapıcıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

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