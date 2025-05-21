Nükleer güçler arasında casus krizi! "24 saat içinde Hindistan'ı terk et!"

Asya'da iki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar, Trump'ın arabuluculuğunda ateşkes ile sonuçlanmıştı. İki ülke arasında meydana gelen yeni gelişmede, Hindistan'ın, Pakistan'ın Yeni Delhi'de büyükelçilik olarak faaliyet gösteren Yüksek Komisyonu'ndaki bir yetkiliyi, "resmi statüsüne uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu ve casusluk yaptığı" iddiasıyla sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gergin günlerin ardından, iki ülke arasındaki diplomatik gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor.

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Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Hindistan hükümeti, Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'nda çalışan Pakistanlı bir yetkiliyi, "resmi statüsüne uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu ve casusluk yaptığı için istenmeyen kişi" ilan ettiğini açıkladı.

HİNDİSTAN'I TERK ETMESİ İSTENDİ!

Yetkiliden 24 saat içinde Hindistan'ı terk etmesinin istendiği ifade edildi.

13 Mayıs'ta Yüksek Komisyon'da çalışan bir başka Pakistanlı yetkili de Hindistan'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla sınır dışı edilmişti.

HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin ara buluculuğunda ateşkes ilan etmişti.