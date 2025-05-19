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Nükleer güçler yeniden savaşacak mı? Pakistan ve Hindistan askerlerini kaydırıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nükleer güçler yeniden savaşacak mı? Pakistan ve Hindistan askerlerini kaydırıyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asya'da iki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar, Trump'ın arabuluculuğunda ateşkes ile sonuçlanmıştı. Pakistan ve Hindistan arasında yeniden çatışmanın çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, bölgeden dikkat çeken adım geldi. Pakistan ve Hindistan askerlerini barış zamanı pozisyonlarına geri çekme konusunda anlaştı

Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısının ardından Hindistan, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası nükleer bir savaş endişeleri gündeme gelmişti.

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda ateşkes ilan edildi. Pakistan ve Hindistan arasında çatışmaların sona ermesinin ardından ilişkilerin normalleşmesine yönelik yeni adımlar atıldı.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ASKERLERİ ÇEKME KONUSUNDA ANLAŞTI

Adı açıklanmayan yetkililer, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’a düzenlediği saldırılarla patlak veren çatışmalar sonrası sağlanan ateşkesin ardından iki ülkenin askerlerini 30 Mayıs'a kadar barış zamanı pozisyonlarına geri çekme konusunda anlaştığını açıkladı.

Yetkililer, her iki ülkenin askeri liderlerin aşamalı geri çekilmeyi aktif bir şekilde koordine edeceğini belirterek, bu adımı güven arttırıcı önlemlerin devamı olarak nitelendirdi. Söz konusu kararda ABD ve diğer ilgili ülkelerin diplomatik çabalarının katkısı olduğunu ifade eden yetkililer, kararı ateşkesin ikinci aşaması olarak tanımladı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi, Hindistan-Pakistan arasında gerilim artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia etmiş, Pakistan yönetimi ise söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. Pakistan ise, Hindistan’ın saldırılarına karşılık olarak Bunyan-un-Marsoos Operasyonu’nu başlatmıştı. Karşılıklı saldırılarda Pakistan tarafında 51 kişi, Hindistan tarafında ise 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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