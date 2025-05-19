ABD-İran müzakerelerinde büyük anlaşmazlık! "Nükleerden asla vazgeçmeyiz" diyerek duyurdular

ABD ve İran arasında yeniden başlayan nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin Tahran yönetiminden çarpıcı açıklamalar geldi. İran adına müzakerede bulunan Revançi, ABD ile yaşanan anlaşmazlıklara işaret ederek, "Uranyum zenginleştirme dahil nükleer haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Dünyanın sonunu getirecek nükleer bir savaştan korkmaya devam eden insanlık, ABD ve İran arasındaki müzakerelerden çıkacak sonuca odaklandı.

Trump'ın Hamaney'e mektubu sonrası Umman'da ve Roma'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve müzakere heyeti üyesi Mecid Taht Revançi'den çarpıcı açıklamalar geldi.

ABD'nin süreçteki tutumuna değinen Revançi, "Uranyum zenginleştirme dahil nükleer haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"AVRUPALILARI SÜREÇTEN TAMAMEN HABERDAR ETTİK"

ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin Avrupa ülkelerini bilgilendirdiklerini belirten Revançi, "ABD ile görüşmelerimizin başlangıcından itibaren Avrupalıları süreçten tamamen haberdar ettik ve onlarla hem bakan yardımcıları düzeyinde hem de Tahran’da sürekli istişarelerde bulunduk. Her müzakere turundan sonra büyükelçiler düzeyinde de kendilerini bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BU DİPLOMATİK SÜRECİ DESTEKLEYEBİLİR"

Revançi, ABD ile doğrudan görüşmeler başlamadan önce Avrupa ülkeleriyle New York ve Cenevre’de görüşmeler yapıldığını hatırlatarak, "Sonuç olarak, Avrupa bu diplomatik süreci destekleyebilir ve bu süreci ilerletmenin en iyi yolu da budur" dedi.

"ZAMAN VE YERİ UMMAN TARAFI AÇIKLAYACAK"

ABD’li yetkililerin çelişkili açıklamalarının müzakere sürecini etkilediğini vurgulayan Revançi, "Dördüncü turda beşinci tur müzakerelerin yapılmasını kararlaştırdık. Zaman ve yeri Umman tarafı açıklayacak. ABD’nin zikzaklı, çelişkili ve birbirine zıt tutumları, müzakere ortamını belirsiz ve güvensiz hale getiriyor. Bu nedenle, kimse bu durumun etkisiz olduğunu ya da hiçbir etkisi olmayacağını kesin bir şekilde söyleyemez" dedi.

"MÜZAKERELER YALNIZCA MÜZAKERE ODASINDA YAPILMALI"

İran’ın müzakerelerdeki temel tutumuna da değinen Revançi, "İran için en önemli konu, müzakerelerin sadece müzakere odasında yapılmasıdır. Karşı taraf ise bazen bunun dışına çıkmayı tercih ediyor. Biz onların fiilen ne yapacağını görüp, doğal olarak ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"NPT KAPSAMINDAKİ HAKLARIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYİZ"

İran’ın nükleer konudaki yasal haklarına dikkat çeken Revançi, "İran’ın NPT’ye (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması) dayanan haklarını savunma konusunda tutumu açık ve nettir. Uranyum zenginleştirme dahil tüm haklarımızı hem açık şekilde hem de müzakere masasında dile getirdik" dedi.