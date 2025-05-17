Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'nin diplomasi masasında yeni konuk İran oldu! Bakan Fidan ile Arakçi arasında 'nükleer müzakereler' görüşmesi

Türkiye'nin diplomasi masasında yeni konuk İran oldu! Bakan Fidan ile Arakçi arasında 'nükleer müzakereler' görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin diplomasi masasında yeni konuk İran oldu! Bakan Fidan ile Arakçi arasında &#039;nükleer müzakereler&#039; görüşmesi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Görüşmede İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.

Türkiye'nin diplomasi masasında yeni konuk İran oldu! Bakan Fidan ile Arakçi arasında 'nükleer müzakereler' görüşmesi - 1. Resim

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI ELE ALINDI 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tatlı krizlerini bastırarak kilo vermek mi istiyorsunuz? Çikolatalı Kurabiye ile mümkün!Trafik kazasında kabusu yaşayan Zeynep Saka'nın feryadı! "Babamın hayatı 2.5 yıl eder mi?"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Ahmet Fırat hayatını kaybetti! - GündemOyuncu Ahmet Fırat hayatını kaybetti!Kimi yanarak, kimi boğularak, kimi ise camdan atlayarak can verdi... İşte Kartalkaya faciasında kahreden detaylar - GündemKartalkaya faciasında kahreden detaylarBoğaz'da gemi arızası... Tekne ve içindekiler kurtarıldı - GündemBoğaz'da gemi arızası... Tekne ve içindekiler kurtarıldıİki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - GündemKahramanmaraş'ta korkutan deprem!2025'in sonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri teslim edilecek! Bakan Kurum deprem bölgesinde açıkladı - Gündem2025 sonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri teslim edilecek!Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! 156 milyon TL'lik şahsi kamulaştırma iddiası - Gündemİmamoğlu hakkında bir soruşturma daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...