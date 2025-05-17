Türkiye'nin diplomasi masasında yeni konuk İran oldu! Bakan Fidan ile Arakçi arasında 'nükleer müzakereler' görüşmesi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Görüşmede İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakereler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.
İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI ELE ALINDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.
Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru