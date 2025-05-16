Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2025 22:32 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 22:47 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında yapılan toplantı ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ukrayna-Rusya müzakerelerini görüştü. BAKAN FİDAN, KALLAS İLE GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İlgili Haber Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Fransız mevkidaşıyla görüştü Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında bugün İstanbul’da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak