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Dışişleri'nden Libya açıklaması: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri&#039;nden Libya açıklaması: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'taki çeşitli silahlı gruplar arasında yaşanan askeri gerginliğin yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır." ifadesine yer verildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki gün süren ve sonrasında ateşkes ilan edilen çatışmalara ilişkin Türkiye'den önemli bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya’nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

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"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRDIR"

Bakanlığın açıklamasında, "Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır." ifadelerine de yer verildi.

TRABLUS'TAKİ OLAYLAR

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı. Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Dışişleri'nden Libya açıklaması: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır - 2. Resim

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü. Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Dışişleri'nden Libya açıklaması: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır - 3. Resim

ÇATIŞMALARDA 6 KİŞİ ÖLDÜ

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 70 kişinin ise yaralandığı açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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