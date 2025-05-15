Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Fransız mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Mayıs 2025 17:48 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 17:57 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da diplomatik temaslarına devam ediyor. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşen Bakan Fidan daha sonra da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Antalya'da bir araya geldi. Bakanlığın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Fransız mevkidaşı Barrot ile Antalya'da görüştü. Öte yandan Bakan Fidan, Fransız mevkidaşından önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. İlgili Haber Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir