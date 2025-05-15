Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ve Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirilen Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesine katıldı. Toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
ANTALYA'DA TÜRKİYE-ABD-SURİYE ZİRVESİ!
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.
Görüşmede heyetler de yer aldı.