Rusya-Ukrayna müzakereleri... Hakan Fidan: Her iki tarafın farklı düşünceleri var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya'da NATO zirvesinde Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair son gelişmeleri paylaştı. Fidan, birçok tarafın birbiriyle görüştüğünü söyleyip "Taraflar görüşlerini bir noktaya doğru eviriyorlar. Her iki tarafın da belli tavizler vererek adım atmasını sağlamamız gerekiyor. Bu konuda her türlü desteği verdiğimiz gibi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya'da NATO zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın gözünün çevrildiği, İstanbul'daki Rusya- Ukrayna müzakerelerine dair son gelişmeleri paylaşan Fidan, her iki tarafında farklı düşüncelerini olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın şartsız ateşkes talebine karşılık Rusya'nın bazı koşullarda mutabık kaldığını söyleyen Bakan Fidan, "Her iki tarafın da belli tavizler vererek adım atmasını sağlamamız gerekiyor. Bu konuda her türlü desteği verdiğimiz gibi vermeye devam edeceğiz" dedi.

PYD- Suriye anlaşmasına dair de konuşan Fidan, "Sözlerin biz yerine getirilmesini bekliyoruz. YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'de yeni oluşacak milli orduya hep birlikte entegre edilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez.

(Rusya-Ukrayna Savaşı) 2022'den beri doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Rusya'dan teknik bir heyet İstanbul'da, ABD'li heyet de İstanbul'da.

Ben umutlu olmamız için yeteri kadar sebebimiz olduğunu düşünüyorum.

*Suriye'nin istikrar ve güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu konusunda mutabıkız. Ortak bir çaba sergilenmeli, biz Türkiye olarak Suriye'nin uluslararası topluma entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Riyad'daki toplantıya Cumhurbaşkanımız da katıldı. Yaptırımların kaldırılması bu konuda atılan önemli bir adım.

Suriye ve ABD dışişleri bakanları ile üçlü görüşme yapacağız.

Biz bazı ülkelerle birlikte Suriye'nin DEAŞ ile mücadelesini desteklemek için adımlar atıyoruz.

"HER TARAF DA BELLİ TAVİZLERİ VERMELİ"

(Rusya- Ukrayna müzakereleri) Her iki taraf da ateşkese razı. Her iki tarafın da ateşkes için farklı düşünceleri var. Ukrayna tarafı şartsız bir ateşkesin hemen başlamasına tarafken, Rusya tarafının önce bazı koşullarda mutabık kalınması konusunda tavrı var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.





Biz de müzakerenin ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Onun için ABD özel temsilcisi arabulucuğunda başlatılan müzakereler belli bir duruma geldi. Taraflar görüşlerini bir noktaya doğru eviriyorlar. Her iki tarafın da belli tavizler vererek adım atmasını sağlamamız gerekiyor. Bu konuda her türlü desteği verdiğimiz gibi vermeye devam edeceğiz.

Birçok taraf birbiriyle görüşüyor.

"YPG'NİN ASKERİ YAPILANMASI ÇÖZÜLMELİ"

(PYD-Suriye anlaşması) Burada bir beyan var ama bu sözlerin biz yerine getirilmesini bekliyoruz. Oradaki 8 maddelik anlaşmada atılması gereken adımlar var. YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'de yeni oluşacak milli orduya hep birlikte entegre edilmesini bekliyoruz.

Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların da hayata geçmesini açıkçası bekliyoruz. Suriye'deki istikrarın hayata geçmesi için, tek bir silahlı gücün Suriye'de bulunması gerekiyor. Biz bu prensipler çerçevesinde Suriye'deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALEPLERİ DİKKATE ALINDI"

(Suriye yaptırımlar) Suriye konusunda uzun zamandır ortaya koyduklarımız ortada. Cumhurbaşkanımızın özellikle üst düzey görüşmelerde ele aldığı konu ABD'nin yaptrıımları kaldırmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da taleplerini dikkate alarak Ahmed Şara'yı oraya getirdiler, Cumhurbaşkanımız da çevrimiçi olarak toplantıya iştirak ettiler. Hem karşılıklı konuşuldu, hem de yaptırımların kaldırılması konusu en üst ağızdan deklare edilmiş oldu.

Suriye'de yapılması gereken çok sayıda konu var. Biz olaya şöyle bakıyoruz: ABD askerini getiren şartların kaldırılması...