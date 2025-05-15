Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna lideri Zelenskiy'in Beştepe'deki görüşmesi başladı. Gözler hem İstanbul'daki barış masasında hem de liderlerin zirvenin ardından yapacağı açıklamalarda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşılandı.

KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek. Erdoğan'ın, Zelenskiy ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulaması öngörülüyor.

ZELENSKIY'DEN PUTİN'E GÖNDERME

Öte yandan Zelenskiy, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.

Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zelenskiy, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ADIMLARI KARARLAŞTIRACAĞIZ"

Zelenskiy, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." ifadesini kullanarak şöyle devam etti: "Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."

Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.