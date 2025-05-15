MSB'den fesih kararına ilk yorum! PKK'nın silahları teslim etmesi için mekanizma kurulacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

ŞEHİT MESUT KARADAĞ ANILDI

1 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu bildiren Tuğamiral Aktürk, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve hayat malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Ayrıca Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 Mayıs tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’a Allah’tan rahmet diledi.

SINIRLARDA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti: "Hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise, 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahıs yakalanmış, 2 bin 527 şahıs engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 33, engellenen kişi sayısı da 32 bin 184 olmuştur. Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla (22 bin 277 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye Harekât Alanlarında 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen ‘tünel imha’ faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

"SAHADAKİ ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Bölücü terör örgütü PKK’ın kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dâhil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz. Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay; vatan, millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakâr ve cefakâr ailelerine aittir.

"BÖLGENİN TEMİZLENDİĞİNDEN EMİN OLUNACAK"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu kapsamda; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir" şeklinde konuştu.

İsrail’in Filistin halkına yönelik insanlık dışı davranışları ve insani yardımların girişine yönelik engellemelerinin devam ettiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "İsrail sorumsuz saldırılarıyla tüm bölgeyi çatışma ve kaos ortamına sürüklemektedir. Uluslararası toplumun, Gazze’ye insani girişlerin ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması için İsrail üzerindeki baskıyı artırması küresel barışın da bir gereğidir" açıklamasında bulundu.

"SİLAHLARIN TESLİMİ İÇİN MEKANİZMA KURULACAK"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bölücü terör örgütü PKK’nın fesih süreci ile ilgili sorulara üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.

Bölücü terör örgütü PKK’nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz"