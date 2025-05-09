MSB'den 'algı operasyonu' tepkisi: Bölücü örgüte tavrımız belli

MSB “Son şehit açıklamasından ‘bölücü terör örgütü’ ifadesi çıkarıldı” iddiasını ‘algı operasyonu’ diye niteledi: MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütü ile uzantılarına karşı duruşu nettir.

YEŞİM ERASLAN ANKARA -Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son şehit açıklamasında “Bölücü Terör Örgütü” (BTÖ) ifadesinin çıkarıldığına yönelik iddialara tepki gösterdi. Bakanlık kaynakları “Son dönemde MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında değişiklik olduğu algısı oluşturulmaya çalışılıyor. MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu net. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan bahse konu yalan haber ile ilgili hukuki süreç başlatıldı” dedi.

Bir Türk generalin NATO Uluslararası Askerî Karargâhı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine, kaynaklar “NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askerî Karargâhı’nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip ‘İş Birliği ile Güvenlik Direktörü’ görevine Tuğgeneral Eray Üngüder seçilmiştir. Generalimiz görevi boyunca NATO’nun Ortaklık Ülkeleri ve Uluslararası örgütlerle iş birliğinin güçlendirilmesi, NATO kapasite inşasına yönelik askeri politikaların geliştirilmesi, NATO’nun sınırlarının ötesinden istikrarın tesis edilmesi alanlarında kritik görevler üstlenecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir” ifadesini kullandı. MSB kaynakları, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılana ilişkin de hava harekâtlarının Suriye’de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmediğine dikkat çekerek “Saldırılar bir an önce durmalı” dedi.