Türkiye'ye savaş hazırlığı! Hindistan'ı siyonist akıl kullanıyor

Güney Asya’daki savaş tablosu tesadüf değil. İsrail, kuklası Hindistan’ı Pakistan’a karşı kışkırtıyor. Pakistan Uzmanı Halit Uğurlu “Siyonistler gelecekte Türkiye ile karşı karşıya geleceklerini biliyor, bütün planlarını buna göre yapıyor. İsrail, Hindistan eliyle Pakistan’ı güçsüzleştirip Türkiye’yi nükleer güç desteğinden mahrum bırakmak istiyor” dedi.

YILMAZ BİLGEN - Pakistan uzmanı MÜSİAD Bölge Temsilcisi Halit Uğurlu “İsrail - Hindistan ittifakının hedefleri arasında, İsrail’in Türkiye ile olan düşmanlığı ve nükleer gücü olan Pakistan’ı devre dışı bırakmak yer alıyor” dedi. Türkiye-Pakistan kardeşliğini hatırlatan Uğurlu “İsrail’in artık gelecek perspektifinde bir biçimde Türkiye ile savaşma rezervi var. Bütün planlarını da buna göre yapıyor. Türkiye’nin bugüne dek her şartta yanında duran nükleer güç Pakistan’ın öyle bir kapışma döneminde ayakta kalmaması siyonist yönetimin temel hedeflerinden biri. Elbette küresel egemenlerin mücadelesi, Pakistan’ın iç dinamikleri, Hindistan’ın işgal hevesi gibi daha bir yığın hesaplar var ve bugün gelinen noktada bu etkenler de başat rol oynadı. Buna ek olarak Çin’in CPEC projesi de Pakistan’la birlikte Türkiye’nin ticari koridor niteliğini olağanüstü artıran bir faktör. Bu hattı kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Kaşgarlardan başlayıp Pakistan’ın Gavadar bölgesine uzanan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan bu ticaret yolu Batı kadar İsrail ve Hindistan için de endişe sebebi. Hindistan Başbakanı Modi’nin terör karşıtı operasyon söylemi tam bir maske ve kötü bir İsrail kopyası olduklarının göstergesi” diye konuştu.

SALDIRI, GAZZE’NİN KOPYASI

Delhi yönetiminin her türden çılgınlığa hazır olduğunu ifade eden GASAM Başkanı Cemal Demir, dünyada çok ciddi değişimlerin yaşandığı tespitinde bulundu ve şu bilgileri paylaştı: Öncelikle Bnagladeş’in eski Doğu Pakistan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Uzun yıllar süren Hindistan boyunduruğundan kurtuldular. Diğer yandan Keşmir’de ciddi değişimler yaşanıyor. Yine Orta Doğu, Asya, Avrupa, Rusya, Çin aksında ciddi gelişmeler yaşanıyor. Yeni enerji ve ticaret yolları şekilleniyor. İşte böyle bir vasatta Hindistan ordusu Sindoor adını verdiği bir saldırı dalgası ile Cammu Keşmir’e karşı Azad Keşmir’i vurdu. Hem de Pahalgam terör saldırısını bahane ederek. Oysa geçtiğimiz aylarda yaşanan Belucistan terör tahrikinin arkasında Hindistan’ın varlığı ispat edildi. Olayın arka planında su ve enerji kaynakları, siyasi iç dinamikler, küresel ticaret koridorları ve askerî, siyasi hesaplar var” dedi. Ortalığın durulsa dahi bundan sonra Keşmir’de gerilim dozunun artacağını kaydeden Demir “Vekâlet savaşı ve terör tahriki düzeyinde mücadele sürer. Modi her seçim öncesi yaptığını tekrarladı. Bu kısa kapışma askerî ve nüfus hacmi açısından Pakistan’ın 6 kat büyüklüğe sahip Hindistan’ın nitelik olarak çok daha düşük seviyede olduğunu gösterdi. Bir diğer önemli detay ise Hindistan içerisinde 330 milyon Müslüman var ve savaş büyürse olayın boyutu bu açıdan da hesap edilmeli. Ayrıca Hindistan tarafının tüm kayıpları asker. Onların terör diyerek vurduğu noktalar ise cami ve benzeri noktalar oldu. Yani Gazze katliamının birebir kopyası. Pakistan kayıplarının tamamı sivil. Hindistan’da ise sadece askerler öldü. Modi zafere ihtiyacı olan taraf olmasına rağmen şu tabloda kaybeden figür” ifadelerini kullandı.

İSRAİL YAPIMI 25 DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

Hindistan ile Pakistan askerleri, gece boyunca iki ülke arasındaki fiilî sınır olarak kabul edilen Kontrol Hattı’nda (LoC) hafif silah ve topçu ateşi ile saldırılar gerçekleştirdi. Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Çaudri, iki günde 25 Hint insansız hava aracının (İHA) sınırın farklı noktalarında düşürüldüğünü duyurdu. Söz konusu İHA’ların İsrail yapımı olduğu ortaya çıktı.