Hindistan başlattı, Pakistan bitirdi! Terör kampı diye camileri vurdular

Daha önce dört defa savaşan Hindistan ile Pakistan, yeniden karşı karşıya geldi. Azad Keşmir’de iki camiyi ve beş yerleşim yerini bombalayan Hindistan 31 sivili katletti. Cammu Keşmir’den Pakistan toprağı Azad Keşmir’e saldıran Hindistan, beklemediği bir karşılık aldı. Pakistan güçleri 40 dakika içinde havadan ve karadan cevap verdi.

HABER MERKEZİ / YILMAZ BİLGEN - Hindistan ile Pakistan arasında 22 Nisan’da Pahalgam’a yapılan terör saldırısı sebebiyle yeniden başlayan gerilim bütün dünyada ‘yeni bir savaş başıyor’ endişesine yol açtı. 26 turistin öldüğü saldırıya Pakistan’ın destek verdiğini öne süren Hindistan, gece saatlerinde Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir’i bombaladı. Hindistan “Teröristlere ait dokuz kampı imha ettik” açıklamasında bulundu. Ancak Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, beş yerleşim yeri ve iki caminin (Bilâl Camii ve Bahawalpur Camii) vurulması sonucu 31 sivilin şehit olduğu, 57 kişinin de yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, saldırıya destek veren Hindistan’a ait beş savaş uçağı (3 Rafale, 1 Su-30 ve 1 MiG-29) ile bir drone’un düşürüldüğü kaydedildi. Ayrıca Keşmir Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Hindistan birliğine ait karargâh vuruldu. Karşılıklı saldırıların ardından Hindistan tarafından yapılan açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

‘KİMSE HAYATTA KALMAZ’

Savunma Bakanı Khawaja Asif, ülkesinin varoluşsal bir tehdit altında kalması durumunda nükleer seçeneği değerlendireceklerini dile getirdi. Ülkesinin Hindistan’a karşılık vereceğinin altını çizen Asif, bütün seçeneklerin masada olduğunu duyurdu. Pakistan’ın yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması hâlinde “hiç kimsenin hayatta kalamayacağını” belirten Bakan Asif “Böyle bir durumda başka hiçbir ulus da varlığını sürdüremez” dedi.

10 JETİ DÜŞÜREBİLİRDİK

Pakistan’da Ulusal Güvenlik Komitesi sabah saatlerinde Başbakan Şahbaz Şerif liderliğinde toplandı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada “Pakistan Silahlı Kuvvetleri saldırılara uygun karşılık vermesi konusunda yetkilendirildi” denildi. Başbakan Şerif “İsteseydik 10 savaş jetini düşürürdük” dedi ve Hindistan’ın Pakistan’ın geleneksel savaşta kimsenin gerisinde olmadığını artık fark ettiğini söyledi. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar da “75-80 uçakla saldırdılar. İtidalli davrandık ve yalnızca beş uçaklarını düşürdük” dedi

“DÜŞMANI DİZE GETİRDİK”

Ulusuna seslenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise “Düşmanı dize getirmemiz sadece birkaç saat sürdü. Hindistan’ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret. Dökülen her damla kanın intikamını alacağız” ifadelerini kullandı..

HİNDİSTAN’DA TATBİKAT

Öte yandan Hindistan’da yetkililer, ülke genelinde güvenlik tatbikatları gerçekleştirdi. Tatbikatların, on yıllardır gerçekleştirilen en kapsamlı sivil savunma çalışması olduğu belirtildi.

HİNDİSTAN BAŞLATTI, PAKİSTAN BİTİRDİ

Keşmirli araştırmacı Nedim Choudri, gelişmeyi “Son aylarda sürekli tırmanan gerilimin böyle bir sonuca evrilmesi bekleniyordu. Kavgayı Hindistan başlattı ancak Pakistan ciddi kayıplar verdirerek bitirdi” dedi. Pakistan askeri-güvenlik dinamiklerini en iyi bilen isimlerden emekli Albay Cengiz Topel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin gerilim stratejisi ve son saldırısının arka planında İsrail doktrinin varlığına dikkat çekti ve İslam düşmanlığı temelinde dünyayı daha büyük tehlikelere atma hazırlıkları yapıldığını söyledi.

Hindistan’ın hayati önem taşıyan İndus Suyu anlaşmasına aykırı tutumu, Pahalgam terör saldırısı ve Belucistan’da yaşanan terör eylemi çatışmaya evrilen krizin arka plan gerekçeleri olarak kayda geçti. Pakistan üzerine ciddi araştırmalar yapan ve eserler veren Emekli Albay Cengiz Topel, Hindistan saldırısının arka planında İsrail etkisinin belirgin olduğuna vurgu yaptı. Topel “Hindistan hem içeriden hem de bazı Batılı güçler ve İsrail’den gelen dış baskılar nedeniyle kendisini Pakistan’ı vurmak zorunda hissediyor. Olayı da askerî hedefleri değil terör noktalarını vurdum mazereti ile aklamaya çalıştı. Bu tam olarak İsrail’in Gazze’de yaptığı ile bire bir aynı doktrin. Ancak çatışmanın büyümesi kimsenin işine gelmez. Modi seçimleri de hesap ediyor ve hem karizmasını kurtarmak ve Müslüman düşmanlığı üzerine kurulu bir Hindu milliyetçileri ile İsrail’i de razı etmek için bu yola başvuruyor. Mevcut hâli ile kalması için bir çok ülke seferber oldu. Ancak hiç beklenmeyen büyük çaplı bir tahrik her şeyi mahveder. Dünyayı ateşe atar. Bu sebeple herkesin çok dikkatli olması şart” dedi.

İNGİLİZLER YÜZÜNDEN 4 DEFA SAVAŞTILAR

1947’de İngiliz sömürge yönetiminin sona ermesinin ardından Keşmir’de referandum yapıldı. Hangi ülkeye bağlanmak istedikleri sorulan halk, çoğunluğunun Müslüman olması sebebiyle ‘‘Pakistan’’ dedi. Ancak İngilizler Keşmir’i Hindistan’a bırakmak istedi. Bunun ardından iki ülke; 1947, 1965, 1971 ve 1999’da dört defa tam ölçekli savaş yaşadı.

NOTLAR...

■ Azad Keşmir’de yaşayan siviller, Hindistan’ın düzenlediği füze saldırıları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

■ Pakistan’ın Pencap eyaletinde yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimaline karşın acil durum ilan edildi.

■ Pakistan’ın başkenti İslamabad’da eğitime ara verildi.

■ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hırvatistan, Hollanda ve Norveç’i kapsayan yurt dışı seyahatini erteledi.

■ Pakistan, Hindistan’ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

■ Pakistan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’nı Hindistan’ın “açık saldırganlığı” hakkında bilgilendirdi.