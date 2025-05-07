Pakistan Savunma Bakanı bizzat açıkladı: Nükleer savaş her an başlayabilir

Hindistan'ın Pakistan'a hava saldırısı başlatması bütün dünyada paniğe yol açtı. Nükleer savaş ihtimalini değerlendiren Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, "Hindistan bölgeye topyekün bir savaş dayatırlarsa ve bu tür tehlikeler ortaya çıkarsa, o zaman her an bir nükleer savaş patlak verebilir" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın 6 Mayıs gecesi Pakistan'a hava saldırıları düzenlemesiyle birlikte bütün dünyayı nükleer savaş korkusu sardı.

Geo News televizyonuna konuşan Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Hindistan ile artan gerilimi değerlendirdi.

İki ülke arasında nükleer savaş ihtimalinin kesinlikle mevcut olduğunu işaret eden Asıf, "Eğer onlar (Hindistan) bölgeye topyekün bir savaş dayatırlarsa ve bu tür tehlikeler ortaya çıkarsa, o zaman her an bir nükleer savaş patlak verebilir"dedi.

Asıf, Yeni Delhi hükümetinin Pakistan'ı nükleer savaşa doğru itmesi halinde, Hindistan'ın "tüm sonuçlarına katlanacağını" ifade etti.

NE OLDU?

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.