Nükleer komşular savaşın eşiğinde! Fransa'nın Rafale uçakları Pakistan'ın hedefi oldu

Pakistan’ın Hindistan’a ait üçü Rafale olmak üzere beş savaş uçağını düşürdüğünü açıklamasının ardından, iki nükleer güç arasında Keşmir kaynaklı tansiyon yeniden yükseldi. Çatışmalarda en az 26 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Savunma Bakanlığı, 28 Nisan'da Fransa ile 26 savaş uçağının Hint donanmasına katılımı için 7,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Bir Fransız istihbarat yetkilisi, Pakistan'ın Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Rafale savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. CNN’e konuşan yetkili, Fransız makamlarının gece boyunca Pakistan tarafından birden fazla Rafale uçağının düşürülüp düşürülmediğini araştırdığını belirtti.

FRANSIZ RAFALE UÇAKLARI PAKİSTAN'IN HEDEFİNDE

Pakistan, Çin yapımı J-10C savaş uçaklarıyla üçü Fransız yapımı Rafale olmak üzere toplam beş Hindistan savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan’ın füze saldırıları ve iki ülke arasındaki fiili sınır hattı olan Kontrol Hattı (LoC) boyunca yaşanan çatışmalarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını doğruladı.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nükleer silahlara sahip iki komşu arasında yaşanan bu gerilim, 22 Nisan’da Hindistan’ın idaresindeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından tırmandı.

Hindistan, saldırının sınır ötesi bağlantıları olduğunu iddia ederek sorumluluğu Pakistan’a yükledi. Pakistan ise saldırıyla bağlantısını reddederek, üçüncü taraf gözetiminde tarafsız bir soruşturma teklif etti.

Hindistanlı yetkililer, Yeni Delhi’nin “karşılık verme, önleme ve benzer saldırıları caydırma hakkını kullandığını” belirtti.

Hindistan ve Pakistan arasındaki savaş gerginliği sürerken, Hindistan Savunma Bakanlığı, 28 Nisan'da Fransa ile 26 savaş uçağının Hint donanmasına katılımı için 7,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.