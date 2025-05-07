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Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 31'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 31&#039;e yükseldi
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği saldırıda can kaybı 31’e yükselirken, 57 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın ülkesine düzenlediği saldırıların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını ifade etti.

Pakistan’da Hindistan’ın dün düzenlediği saldırılarda can kaybı 31’e, yaralı sayısı 57’ye yükseldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Hindistan'a verdiği hızlı karşılığa değinerek, "Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı" dedi.

Hindistan’ın, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısından sorumlu tuttuğu Pakistan'a dün başlattığı saldırılarda can kaybı arttı. Pakistan ordusu, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31’e, yaralı sayısının da 57’ye yükseldiğini açıklayarak, saldırılara daha fazla misilleme sözü verdi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 31'e yükseldi - 1. Resim

"BU KARŞILIK DÜŞMANI ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın gecenin karanlığında geçmişte olduğu gibi Pakistan'a sızmaya çalıştığını ancak silahlı kuvvetlerin onlara gereken cevabı verdiğini belirtti. Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Hindistan’a ait savaş uçaklarını engellediğini aktaran Şerif, "Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı ve Pakistan'ın nükleer bir devlet olarak gücünü, hünerini ve kuvvetini fark etmelerini sağladı ve uykularını kaçırdı" dedi.

Pakistan savaş uçaklarının tamamen hazırlıklı olduğunu ve Hindistan’a ait savaş uçaklarının iletişim sistemlerini bozduğunu ifade eden Şerif, 5’ten fazla Hindistan savaş uçağının düşürülmüş olabileceğini belirtti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 31'e yükseldi - 2. Resim

"HİNDİSTAN SALDIRILARIN SONUÇLARINA KATLANMAK ZORUNDA"

Şerif, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti.

Saldırılara tepki gösteren Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." dedi.

Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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