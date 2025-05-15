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TikTok'ta gördüğü videoya özendi! Az daha canından oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da Tiktok’da gördüğü videodan sonra çekici üzerinde bisiklet sürmeye çalışan çocuk yaralandı. O anlar kameralara da yansırken hatasını anlayan minik "Bir daha yapmam" dedi.

Reyhanlı ilçe merkezinde Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi.

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Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

TikTok'ta gördüğü videoya özendi! Az daha canından oluyordu - 1. Resim

"BİR DAHA DA YAPMAM"

Tiktok’da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet yalçın "Tiktok’ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. Tiktok’ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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