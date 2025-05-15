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Define arıyorlardı... Suçüstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Define arıyorlardı... Suçüstü yakalandılar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars’ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Kazı malzemeleri de ele geçirilirken şahıslara adli işlem uygulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

6 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kars Kalesi bölgesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan KOM ekipleri, definecilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde yapılan operasyonda sit alanı içerisinde bulunan kale bölgesinde kaçak kazı yapan İ.P. (57), B.A. (51), M.A. (36), Ö.A. (29), A.B. (28) ve A.B. (24) kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

KOM ekiplerince yapılan detaylar aramada çok sayıda kazı malzemesine ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli 6 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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