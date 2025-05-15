NATO, Antalya'da toplandı! Masada 'barış' konusu var

NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı, 15 Mayıs 2025 tarihinde Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı başlamadan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı bugün Antalya Belek’te gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul barış müzakereleri konusunda açıklamalarda bulunarak ''İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır'' (NATO) İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ukrayna'nın ateşkes ve barışı konuşmaya hazır, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılmaya istekli olduğunu söyledi.

''NATO ZİRVESİNE GİDEN YOLDA BASAMAK TAŞI''

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Antalya'daki bu toplantının haziranda Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO zirvesine giden yolda "basamak taşı niteliğinde" olduğunu ifade etti.

''UKRAYNA, ATEŞKES İÇİN İSTEKLİ''

Barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Veldkamp, "Ukrayna ateşkesi ve barışı konuşmaya istekli. Ne kadar zor olursa olsun, bu görüşmelere açıklar. Zelenskiy, bu konuda hazır ve İstanbul’a gitmeye istekli." dedi.

''BARIŞA ULAŞMAK İÇİN BASKI PUTİN’E YÖNELTİLMELİDİR''

Veldkamp, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise görüşmelere katılmaya istekli olmadığını vurgulayarak "Bu da barışa ulaşmak için baskının nereye yöneltilmesi gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketi üzerinde teknik düzeyde anlaşmaya varıldığına dikkati çeken Veldkamp, "Bu, çok kapsamlı bir paket, karanlıkta kalan birçok geminin ve bazı şirketlerin ve bireylerin listeye alınmasını içeriyor. Baskının arttığını, yoğunlaştığını net şekilde gösteriyor." diye konuştu.

''RUSYA’NIN KATILIMINA DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR''

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İstanbul'daki barış müzakerelerine dair beklentilerinde iyimser olmak istediğini ancak Rus tarafına ilişkin kuşkularının olduğunu dile getirdi.

Tajani, "Müzakereler ilk adım ancak ateşkes ve barışın sağlanması için Rusya'nın katılımına daha çok ihtiyacımız var." diye konuştu. Barışın tesisi için gösterdikleri çabaya işaret eden Tajani, "Barıştan sonra işimiz Ukrayna ve Avrupa'yı korumak." dedi.

İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça olumlu ve iyi olduğunu vurgulayan Tajani, iki ülkenin de Akdeniz bölgesi için işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Tajani, ülkesinin hem Avrupalı ülkeler hem de dünyada geri kalan diğer tüm ülkeleriyle işbirliğine her zaman açık olduğunu aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de dünya genelinde zorlu bir jeopolitik ortam olduğuna değinerek Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma harcamalarına önem vermeleri gerektiğinin altını çizdi.