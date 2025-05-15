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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Fidan ve Rubio'ya teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani&#039;den Fidan ve Rubio&#039;ya teşekkür
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Antalya'da Türkiye ve ABD’li mevkidaşlarıyla gerçekleştirdikleri üçlü toplantının verimli geçtiğini belirterek, iki ülkeyle stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını söyledi. Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'da gerçekleştirdikleri üçlü toplantının verimli ve yapıcı geçtiğini söyleyerek, Fidan ve Rubio'ya teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Antalya’daki üçlü toplantı sonrası sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

"ABD İLE ÖNEMLİ BİR TEMEL ATTIK"

Paylaşımında, ABD ile ilişkilerin stratejik düzeyde geliştirilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Şeybani, "Bugün, halkımızın çıkarlarına hizmet eden, bölgesel ve uluslararası alandaki varlığımızı güçlendiren ileri düzeyde stratejik ilişkilerin inşası yönünde ABD ile önemli bir temel attık." dedi.

FİDAN VE RUBIO'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Şeybani, paylaşımında, "Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio’ya, bugün gerçekleştirdiğimiz verimli ve yapıcı toplantı için içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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