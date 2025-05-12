Nükleer güçler yeniden mi çatışacak? Hindistan, Pakistan'a 'müsamaha göstermeyeceğiz' diyerek duyurdu

Asya'da iki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar, Trump'ın arabuluculuğunda ateşkes ile sonuçlanmıştı. Hindistan Başbakanı Modi, ateşkesin ardından Pakistan'a yönelik operasyonları sadece "askıya alındığını" duyurdu. Modi, Hindistan'a yönelik "terör saldırılarına uygun cevap verileceğini ve asla nükleer şantaja müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısının ardından Hindistan, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası nükleer bir savaş endişeleri gündeme gelmişti. İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda ateşkes ilan edildi. Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan'a saldırıların sadece askıya alındığını, terör saldırılarına uygun cevap verileceğini ve asla nükleer şantaja müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

PAKİSTAN'A SALDIRLARI SADECE ASKIYA ALDIK

​​​​​​​Hindustan Times'ın haberine göre Modi, Pakistan ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

Modi, "Sindoor Operasyonu"nun Hindistan'ın "terörizme karşı yeni politikası" olduğunu belirterek, "Pakistan'a yönelik operasyonlarımızı sadece askıya aldık. Gelecek, onların davranışlarına bağlı olacak." ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN TEK YOL PAKİSTAN'IN TERÖR ALT YAPISINA SON VERMESİ

Barış için de tek yolun "Pakistan'ın terör altyapısını dağıtması" olduğunu savunan Modi, "Terör ve müzakereler bir arada olamaz, su ve kan bir arada akamaz." dedi.

NÜKLEER ŞANTAJA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Modi ayrıca Hindistan'a yönelik "terör saldırılarına uygun cevap verileceğini ve Hindistan'ın artık hiçbir nükleer şantaja müsamaha göstermeyeceğini" söyledi.

HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.