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Hindistan ihanet suçlamasıyla çalkanıyor! Dışişleri Bakanı Misri sosyal medya baskısına dayanamadı, hesabını kapattı

Kaynak: Dış Haberler
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Hindistan ihanet suçlamasıyla çalkanıyor! Dışişleri Bakanı Misri sosyal medya baskısına dayanamadı, hesabını kapattı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Hindistan, diplomatik bir skandalın ortasında çalkalanıyor! Dışişleri Bakanı Vikram Misri, Pakistan ile yapılan ateşkesin sadece birkaç saat içinde bozulmasının ardından sosyal medyada büyük bir saldırıya uğradı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, Pakistan ile yapılan ateşkesin birkaç saat içinde bozulmasının ardından sosyal medyada büyük bir saldırıya maruz kaldı. Misri, aldığı yoğun tepkiler sonrasında X (eski Twitter) hesabını kapatmak zorunda kaldı.

"İHANETİN YÜZÜ" İFADESİYLE HEDEF ALINDI

Pakistan'ın Pahalgam terör saldırıları sonrası Hindistan'ın gerçekleştirdiği füze misillemesinin ardından ateşkes ilan edilmesi, Hindistan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ateşkesi ilan eden kişi olan Vikram Misri, sosyal medyada Hintlilerin hedefi haline geldi. Hesabını kilitlemeden önce yapılan yorumlarda, Misri'ye "ihanetin yüzü" yakıştırması yapıldı.

Hindistan hükümetinin aldığı diplomatik kararları uygulayan Misri, "ülkeyi zayıflatmakla" suçlandı. Özellikle Pakistan'ın anlaşmayı sadece üç saat içinde ihlal etmesinin ardından, Hindistan'da tepkiler büyüdü. 

OLAY AİLESİNE KADAR UZANDI

Vikram Misri'ye yönelik sosyal medya saldırıları yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadı. Misri'nin kızı da bu nefret dalgasından nasibini aldı. Kullanıcılar, genç kızın telefon numarasını sosyal medyada yayarak tehditler savurdu. Kimileri, Misri'nin "Hindistan'ın ulusal çıkarlarını sattığını" iddia ederken, bazıları ise daha ileri giderek "ifşa edilmesi" çağrısında bulundu.

Kaynak: Dış Haberler

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