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Çatışmalar yeniden mi başlayacak? Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çatışmalar yeniden mi başlayacak? Hindistan, Pakistan&#039;ı ateşkes ihlaliyle suçladı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması sonrası Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar son buldu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri ise Pakistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ülkesinin Pakistan ile vardığı "askeri eylemlerin durdurulması" anlaşmasının Pakistan tarafından ihlal edildiğini öne sürdü.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Misri, Hindistan ve Pakistan arasında son birkaç gündür devam eden askeri eylemlerin durdurulması konusunda varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Anlaşmanın Pakistan tarafından ihlal edildiğini savunan Misri, Hint ordusunun buna "misillemede" bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin ara buluculuğunda gece boyu süren görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkesinin ara buluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını ilan etmişti.

Çatışmalar yeniden mi başlayacak? Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı - 1. Resim

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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