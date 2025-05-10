Trump duyurdu! Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD arabuluculuğunda yürütülen uzun görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın "tam ateşkes" konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD arabuluculuğunda yürütülen uzun görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın tam ve anında ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Trump paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda yürütülen uzun bir gecelik görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın 'tam ateşkes' konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük bir zeka kullanarak bu kararı aldıkları için tebrik ediyorum. Bu konuya gösterdikleri dikkat için teşekkür ederim." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ise Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaştıklarını iletti. İki ülke ateşkesin uygulanması için mutabık kaldı.

"BARIŞIN YOLUNU SEÇTİLER"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin acil bir ateşkes ve tarafsız bir bölgede geniş kapsamlı müzakereler başlatma kararı aldığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Başbakan Modi ve Başbakan Şerif'i barış yolunu seçtikleri için tebrik ediyoruz. Bu, akılcılık, ihtiyat ve devlet adamlığı gerektiren bir karardır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca müzakerelerin 12 Mayıs'ta tarafsız bir bölgede yapılacağı açıklandı.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ:TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN DEVREDE

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan ile varılan ateşkes anlaşması öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Dar, "Suudi Arabistan ve Türkiye, Hindistan ile Pakistan arasındaki barış görüşmelerinde önemli bir diplomatik köprü kurdu" yorumunda bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise iki ülke arasındaki ateşkesin resmi olarak yürürlüğe girdiği ilan etti.

PAKİSTAN HAVA SAHASI YENİDEN UÇUŞLARA AÇILDI

Bununla birlikte, Pakistan Havaalanları Otoritesi Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından ülkenin hava sahasının her türlü uçuşa yeniden açıldığını duyurdu.

NELER OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

PAKİSTAN'DAN İLK ADIM GELDİ

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimin ardından, iki ülke arasında ilk kez doğrudan telefon görüşmesi gerçekleşti.