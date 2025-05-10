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Hindistan, Pakistan'a yeni saldırı başlattı! Kentlere füze yağdı, karşılık verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hindistan, Pakistan&#039;a yeni saldırı başlattı! Kentlere füze yağdı, karşılık verilecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan ordusu, Hindistan'ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bunlardan 5'inin eyaletin Amritsar kentine isabet ettiğini duyurdu.

Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye saldırılarıyla Orta Doğu'yu kan gölünü çeviren İsrail, kuklası Hindistan'ı kışkırtarak Güney Asya’da büyük bir nükleer savaş çıkarmak istiyor.

6 Mayıs'ta Pakistan topraklarını füzelerle hedef alan Hindistan ordusunun bir saldırı daha gerçekleştirdiği bildirildi.

Pakistan hükümetinin X hesabındaki paylaşıma göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Adampur köyünden 6 balistik füze fırlatıldığını aktardı.

PAKİSTAN: KARŞILIK VERİLECEK

Chaudhry, fırlatılan bu füzelerden birinin yine Adampur bölgesine düştüğünü, diğer 5'inin ise Pencap eyaletindeki Amritsar kentine isabet ettiğini kaydetti.

Hindistan ordusunun ülkedeki Sih topluluğu hedef aldığını savunan Chaudhry, her türlü "terör eylemini" kınadıklarını aktardı. Chaudhry, gece yarısından sonra yaptığı basın bilgilendirmesinde de Hint füzelerinin, İslamabad Nur Khan Hava Üssü, Pencap'ın Çakval bölgesindeki Mureed Hava Üssü ve Shorkot Üssünü hedef aldığını ancak Pakistan Hava Kuvvetleri unsurlarının güvende olduğunu belirtti.

Korgeneral Chaudhry, Hindistan'a karşılık vereceklerini aktardı. Hint ordusundan henüz saldırıya dair bir açıklama yapılmadı. Hint basını, Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi kenti ile ülkenin en büyük şehri Lahor'da da patlamalar olduğunu iddia etti.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi de saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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