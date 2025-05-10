Bombardıman gölgesinde Pakistan-Türkiye hattında kritik görüşme!

Kaynak: Dış Haberler 10 Mayıs 2025 14:28 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 14:35 - Güncelleme:

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan'ın dün geceki saldırısı ve Pakistan'ın buna verdiği cevap ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu. Görüşmede, Hindistan'ın saldırısı ve Pakistan'ın verdiği cevap masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın gösterdiği ölçülü ve itidalli tavrı övgüyle karşıladı. İki lider, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etme ve sıkı bir iletişim içerisinde olma konusunda mutabık kaldı. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık