Okulu basıp, araziyi ateşe verdiler! İşgalcilerden Batı Şeria'da vahşi saldırı

Filistin topraklarını gasp eden işgalci Yahudiler, Batı Şeria'daki Filistinlileri zorla yerlerinden etmek için kirli planlarını uygulamaya devam ediyor. İşgalciler, Batı Şeria'da bir tarım arazisini ateşe verip, bir okula da baskın düzenledi.

Batı Şeria'da, işgalci Yahudiler, bir tarım arazisini ateşe verip, bir okula da baskın düzenledi. İşgalci İsrail güçleri ise bir genci gerçek mermiyle vurarak ayağından yaraladı ve ambulans ekiplerinin ona ulaşmasını engelledi.

OKULA BASKIN DÜZENLEYİP, ARAZİYİ ATEŞE VERDİLER

Sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun himayesinde Eriha kentinin kuzeybatısındaki El-Muarracat bölgesinde yer alan Arab Keabine İlkokulu'na baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu baskınların aileler ve çocuklar için bir korku kaynağı oluşturduğu, eğitim ortamını ve eğitim kurumlarındaki güvenlik düzeyini etkilediği dile getirildi.

FİLİSTİNLİ GENCİ VURUP AMBULANSIN ULAŞMASINI ENGELLEDİLER

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil'in merkezinde yer alan Tel er-Rumeyde Kontrol Noktasında bir genci gerçek mermiyle vurarak ayağından yaraladığı ve ambulans ekiplerinin ona ulaşmasını engellediği belirtildi.

Yaralı gencin tedavi için hastaneye kaldırıldığına dikkat çekilen haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.