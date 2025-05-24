İsrail Necef Çölü'nü askeri üs ve yerleşim alanına çeviriyor: Gizli karargah ifşa oldu

İsrail’in askeri sırları bir kez daha kamuoyuna sızdı. Ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'nde inşa edilen devasa istihbarat karargahı yalnızca yer üstünden ibaret değil; kilometrelerce uzunlukta yer altı tünelleriyle örülmüş durumda. “Yeni Aman Kompleksi” olarak adlandırılan yapı, İsrail İstihbarat Teşkilatı Aman’a ait olacak.

Hem karadan hem havadan katliam yağdırarak Gazze'yi “dünyanın en büyük açık hava hapishanesine” çeviren İsrail, şimdi de Necef (Negev) Çölü’nü askeri üsler ve Yahudi yerleşimlerle donatıyor.

Bir yandan gizli istihbarat üssü olan "Yeni Aman Kompleksi" inşa edilirken, diğer yandan aynı bölgede iki yeni Yahudi yerleşim biriminin kurulmasına da onay verildi.

KARARGAH İFŞA OLDU, YERLEŞİM PLANLARI YILLARDIR SÜRÜYOR

İsrail’in en büyük emlak ve inşaat firmalarından Shikun & Binui tarafından yürütülen “Yeni Aman Kompleksi” inşaatı, askeri sır olarak tutulmak istenirken sosyal medya ve açık kaynak istihbaratçılarının radarına takıldı. Kompleksin, Araştırma Bölümü, Birim 8200, Birim 81 gibi kilit istihbarat yapılarını barındıracağı ve geniş bir tünel ağına sahip olacağı bildirildi.

İstihbarat karargahına sadece birkaç kilometre mesafede ise Daniel ve Nitsanit adlı iki yeni Yahudi yerleşim birimi kurulacak. İsrail hükümeti 2018 yılında bu projeye onay vermişti. Yerleşim birimlerinden biri zihinsel engellilere ayrılırken, diğeri Mısır sınırına yakın bir bölgede konumlanacak.

ARAP KÖYLERİ BOŞALTILIYOR, YAHUDİ NÜFUSU ARTIRILIYOR

Necef’teki bu gelişmeler, bölgedeki yerli Arap nüfusun endişelerini artırıyor. İsrail, yıllardır Araplara ait köy ve yerleşim yerlerini “ruhsatsız” gerekçesiyle yıkarken, aynı alanlara Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa ediyor.

HAMASI ÖRNEK ALMIŞLAR!

Sızan bilgilere göre komplekste yalnızca yer üstü değil, yer altı da büyük önem taşıyor.

Geniş bir tünel sistemi ile donatıldığı belirtilen üs Hamas'ın yeraltı tünel yapısının birebir kopyası olduğu iddia ediliyor.