ATA AÖF final sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Atatürk Üniversitesi AÖF dönem sonu sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı.

ATA AÖF’de eğitimine devam eden öğrenciler, bahar dönemi final sınavı tarihlerine odaklandı. ATA AÖF final sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek.

ATA AÖF FİNAL SINAVLAR NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi AÖF internet sitesinde yer alan akademik takvime göre; üç oturum halinde yapılacak olan AÖF sınavlarının iki oturumu 31 Mayıs, üçüncü oturumu 1 Haziran tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri, üniversitenin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar, sınav belgelerine ATA AÖF internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "31 Mayıs-01 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.’’ denildi.