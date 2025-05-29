Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İOKBS sınav sonucu sorgulama

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağladığı Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecan dorukta. Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile lise 9. 10. ve 11. sınıf öğrencileri için yapılan sınav geçtiğimiz ay tamamlandı. Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs Cuma günü açıklanacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2025 yılında 27 Nisan’da Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci gözünü sonuç tarihine çevirdi. Peki, sonuçlar ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı bursluluk sınav sonuçlarının 30 Mayıs Perşembe günü ilan edileceğini duyurdu. Adaylar, belirtilen tarihten itibaren MEB’in sonuç ekranı üzerinden bireysel sorgulama yapabilecek. Ancak sonuçlar için saat bilgisi verilmediği için sabah saatlerinden itibaren sistemin aktif olması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında bursluluk sınavı sonuçları genellikle sabah saatlerinde erişime açılıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İOKBS sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, meb.gov.tr ya da odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sonuçlara ulaşabilir. Giriş ekranında T.C. kimlik numarası bilgilerini giren adaylar, sınavdan aldıkları puanı ve burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını görecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINDA KAZANDI VEYA KAZANAMADI NE ANLAMA GELİYOR?

Sonuç ekranında öğrencinin sınavdan aldığı toplam puan ile birlikte “Kazandı” veya “Kazanamadı” ifadesi yer alacak. “Kazandı” ibaresi, öğrencinin burs almaya hak kazandığını gösterirken, “Kazanamadı” ifadesi burs hakkının elde edilemediğini belirtir.

MEB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı oldukları devlet okullarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı içinde burs ödemelerini almaya başlayacak. MEB yönetmeliğine göre burslar, öğrencinin okul kaydını yaptırdığı tarihi izleyen Ekim ayından itibaren ödenecek. Ödemeler her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor.