Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İOKBS sınav sonucu sorgulama

Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İOKBS sınav sonucu sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İOKBS sınav sonucu sorgulama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağladığı Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecan dorukta. Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile lise 9. 10. ve 11. sınıf öğrencileri için yapılan sınav geçtiğimiz ay tamamlandı. Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs Cuma günü açıklanacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2025 yılında 27 Nisan’da Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci gözünü sonuç tarihine çevirdi. Peki, sonuçlar ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı bursluluk sınav sonuçlarının 30 Mayıs Perşembe günü ilan edileceğini duyurdu. Adaylar, belirtilen tarihten itibaren MEB’in sonuç ekranı üzerinden bireysel sorgulama yapabilecek. Ancak sonuçlar için saat bilgisi verilmediği için sabah saatlerinden itibaren sistemin aktif olması bekleniyor.

Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İOKBS sınav sonucu sorgulama - 1. Resim

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında bursluluk sınavı sonuçları genellikle sabah saatlerinde erişime açılıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI 

İOKBS sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, meb.gov.tr ya da odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sonuçlara ulaşabilir. Giriş ekranında T.C. kimlik numarası bilgilerini giren adaylar, sınavdan aldıkları puanı ve burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını görecek.

Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İOKBS sınav sonucu sorgulama - 2. Resim

 

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINDA KAZANDI VEYA KAZANAMADI NE ANLAMA GELİYOR?

 Sonuç ekranında öğrencinin sınavdan aldığı toplam puan ile birlikte “Kazandı” veya “Kazanamadı” ifadesi yer alacak. “Kazandı” ibaresi, öğrencinin burs almaya hak kazandığını gösterirken, “Kazanamadı” ifadesi burs hakkının elde edilemediğini belirtir.

MEB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı oldukları devlet okullarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı içinde burs ödemelerini almaya başlayacak. MEB yönetmeliğine göre burslar, öğrencinin okul kaydını yaptırdığı tarihi izleyen Ekim ayından itibaren ödenecek. Ödemeler her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kardeş cinayetinde acı detaylar: Katil konuşmadı, bir günde iki cenaze çıktı!Kanada’da yangın alarmı! Binlerce hektar küle döndü: On binlerce kişi tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Atakan Üner kimdir? Atakan Üner kaç yaşında, nereli? Bir dönem Beşiktaş kadrosunda yer almıştı - HaberlerAtakan Üner kimdir? Atakan Üner kaç yaşında, nereli? Bir dönem Beşiktaş kadrosunda yer almıştıKonferans Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? - HaberlerKonferans Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi?Aşure günü ne zaman? Paylaşma ve bereketin simgesi! - HaberlerAşure günü ne zaman? Paylaşma ve bereketin simgesi!Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı canlı yayın - HaberlerKırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı canlı yayınKıvanç Zaimler kimdir? Sabancı Holding yeni CEO’su Kıvanç Zaimler kaç yaşında, nereli? - HaberlerKıvanç Zaimler kimdir? Sabancı Holding yeni CEO’su Kıvanç Zaimler kaç yaşında, nereli?Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu ve uyarılar 29 Mayıs Perşembe - HaberlerBugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu ve uyarılar 29 Mayıs Perşembe
Sonraki Haber Yükleniyor...