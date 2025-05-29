Kep atma ilkokula kadar düştü! MEB okullara yazı gönderdi ama kimin umurunda...

Kep atmanın bir özelliği kalmadı. Öğrencilik hayatının bitip iş hayatına atılma manasıyla üniversitede yapılan ve ‘İnsan bir kere mezun oluyor’ diyerek katılımın yoğun olduğu mezuniyet törenleri artık ilkokula kadar inmiş durumda. Görüştüğümüz bazı veliler evlatlarının eksik kalmaması ve akran zorbalığıyla karşılaşmaması için imkânlarını zorlayıp etkinliklere gönderdiğini ifade ederek MEB’in ikazlarına rağmen okul yönetimlerinin bildiğini okuduğunu söyledi.

MAHMUT ÖZAY - Kapanmasına az bir süre kala okullarda ‘tatlı’ bir telaş var... Veliler kayıt parası, yardımcı kitap ve fahiş forma fiyatları derken son günlerde mezuniyet törenleri için istenen paralarla boğuşuyor. Mezuniyet cübbesinin yanı sıra 5 yıldızlı oteller, kıyafet, araç kiralama, fotoğraf albümü derken bir gece için istenen fiyatlar dudak uçuklatıyor. Veliler Millî Eğitim Bakanlığından çözüm istiyor. Bakanlık geçen sene okullara yazı göndererek uyarıda bulundu: Mezuniyet etkinlikleri millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmamalı, törenlerde şatafata izin verilmemeli, etkinlikler için veli izni alınmalı, velileri ve okulları külfete sokacak aktivitelerden kaçınılmalı, etkinlikler için okulların uygun mekân veya alanlar kurulmalı, okul dışındaki mekânlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmemeli.

BİLDİKLERİNİ OKUYORLAR

Bütün bu ikazlara rağmen ek gelir elde etmeye çalışan okul yönetimleri bildiğini okuyor. Üstelik lise ve üniversitelerde yapılan mezuniyet törenleri artık ilkokul hatta anaokullarına kadar inmiş durumda. Görüştüğümüz bazı veliler evlatlarının eksik kalmaması ve akran zorbalığıyla karşılaşmaması için imkânlarını zorlayarak etkinliklere göndermek zorunda kaldıklarını ifade ederek Bakanlığın daha somut adım atmasını istiyor.

VELİLER NE DİYOR?

>> Duru Göktuğ “Herkes kendi arasında anlaşmış biz de ‘eksik kalmasın’ dedik. Unutulmaz bir gün olurmuş, önemliymiş özel ve güzel bir günmüş. Valla kime ne diyeceğiz bilmiyoruz. Bu işin ucu kaçtı” diye konuştu.

>> Deniz Mehmet “Mezuniyet töreni altında okullarda soygun var, okul bahçesine kira veriyoruz. Kiralık cübbeye %100 para istiyorlar. Böyle bir şey olamaz” dedi.

>> Mehmet Kırlangıç “Bir şeyi başarmış öğrenci kep atar. Anaokulunda tuvaletini yapan çocuk başarılı olmuş kabul ediliyor. Böyle saçmalık olmaz. WhatsApp grubunda birkaç veli anlaşarak ortaya yazdı. Diğerleri de mecburen sustu. Çünkü biri aksi bir şey yazarsa, dışlanıyor” ifadelerini kullandı.

>> Neva Su “Sadece üniversiteden mezun olurken olmalı. Gerisi saçmalık. Boşa masraf, zaman kaybı” dedi.

>> Gül Severce “İlkokuldan mezun olacak kızım. İnanın yetişemiyorum çalışan anne olarak çok zorlanıyorum. Ne yapacağız bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

>> Kazım Kaplan “Okul yönetimi, sınıf öğretmenimiz aracılığıyla 4. sınıftan mezun olacak çocuğum için 2 bin TL ücret istedi. Kep töreni ve fotoğraf çekmek için bu para fazla değil mi! Parayı hesap numarasına atacaktım kabul etmediler. Bize ‘ücreti elden getirin’ yazdılar” dedi.

ÖĞRETMENLER NE DİYOR?

>> Nebi Duran “Veliler sosyal medya durumlarında fotoğraf paylaşmak için eğitime hiçbir katkısı olmayan bu manasız şeyi istiyor. Hiç okula gelmeyen veli mezuniyet yapmayacağım dediğim için okula geldi. İdare bastırdı. Ama yine de yapmadım. Yapmayacağım” dedi.

>> Damla Tek “Bu yıl 4. sınıf mezun ediyorum. Çocuk ne kadar okumuş da mezun oluyor, biten ne? Bu yüzden yapmayacağım. Şimdi de veliler ve çocuklar trip atıyor. Bence sadece üniversiteden mezun olurken meslek sahibi olurken yapılmalı” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Sorularımızı cevaplayan eğitimciler: Kep atma olayı biraz özel okulların pazarlaması gibi... ‘Çocuğunuz burada özel’ hissiyatı verip memnuniyeti arttırıyorlar. Bu furya devlet okullarına da sirayet etti. Az olan her şey güzeldir. Çoğalınca tadı kaçıyor. Bir özelliği kalmıyor. Küçücük kızları kadın gibi giydirip ağır makyajlarla mezuniyet törenine hazırlıyorlar. Çocukların; daha ilkokulu bitirmeden mezuniyet ve daha başka bir sürü etkinliklerle gelecekte yaşaması gereken her şeyi tüketmesini sağlıyoruz. Hayatı tozpembe gösteriyoruz. Sonra da en ufak bir zorluk karşısında problemlerini çözemiyorlar. Ailelerin durumu yokken mecburiyetten bu zorluğa katlanıyorlar. ‘Heves ediyor çocuklar’ diyen ailelerin çoğu da sosyal medyada paylaşım için bu etkinlikleri kendisi için istiyorlar. Etkinliğe katılamayanların arkadaşları karşısında yaşayacağı mahcubiyet de unutulmamalı.