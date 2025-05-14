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Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatili erkene çekilecek beklentisi sürüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatili erkene çekilecek beklentisi sürüyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci, okulların kapanacağı günü heyecanla bekliyor. Kurban Bayramı'nın okulların kapanması öncesine denk gelmesi yaz tatilinin erkene çekileceği iddiasını gündeme getirmiş fakat MEB bu iddiayı yalanlamıştı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre okulların kapanacağı gün netleşti!

Okulların kapanacağı, yaz tatilinin başlayacağı gün, mayıs ayı ile birlikte daha çok sorgulanmaya başlandı. Dokuz güne çıkma ihtimali olan Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaz tatilinin erken başlaması beklentisini artıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı ise "Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek" iddialarına son noktayı koydu ve okulların kapanacağı günü açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada yayılan "Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği" iddialarına karşılık okulların 20 Haziran'da kapanacağını açıkladı. 

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatili erkene çekilecek beklentisi sürüyor! - 1. Resim

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Eğitim öğretim takvimine göre okullar 20 Haziran'da kapanacak. Bugünden itibaren okulların kapanmasına 38 gün kaldı. Yani bir ay 6 gün var. 

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatili erkene çekilecek beklentisi sürüyor! - 2. Resim

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlıyor, 9 Haziran Pazartesi sona eriyor. Arife günü ise 5 Haziran Perşembe öğleden sonra tatil olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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