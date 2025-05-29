Türkiye Gazetesi gündeme getirmişti! MEB, "hayal sınıflara" adeta savaş açtı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) gazetemizin gündeme getirdiği 'hayalet sınıf' sorununa adeta savaş açmış durumda... Bazı özel okullar, üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencileri için yasal olmamasına rağmen ‘hayalet sınıf’ yöntemini uyguluyor. Hiç okula gelmeyen bu öğrencileri, eğitime devam ediyormuş gibi göstererek, not garantisiyle mezun ediyor. Bu öğrenciler, okul yerine dershane ve kurslara gidiyor.

Mahmut ÖZAY İSTANBUL - MEB, önceki gün özel okullarda yaptığı denetimler sonucunda ‘hayalet sınıflar’ sorunu kapsamında 403 öğrencinin diplomasını iptal etti.

USULSÜZ YOLLARLA SINIF GEÇMİŞLER

Aynı denetimlerde 398 öğrencinin ise usulsüz yollarla sınıf geçtiği tespit edildiği için öğrenciler önceki sınıf seviyesine çekildiler. Ayrıca mevzuata aykırı fiilin işlendiği tespit edilen altı özel okulun çalışma ruhsatı da bu doğrultuda iptal edildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelinde özel okullara ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

10 OKUL KAPATILDI

Bu kapsamda devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği 4 özel okul daha tespit edildi. Bu okulların da çalışma ruhsatı iptal edildi. Böylelikle son 1 ayda kapatılan özel okul sayısı 10'a çıktı. Öte yandan 25 özel okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam ediyor.