İOKBS puan hesaplama 2025! Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2025 12:52 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 12:52 - Güncelleme:

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOBS sınavı, 27 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Bursluluk sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber adaylar İOKBS puan hesaplaması yapmaya başladı. İOKBS MEB 5,6,7,8.9,10 ve 11. sınıf taban puanları belli oldu mu, nasıl hesaplanır? İşte İOKBS puan hesaplaması..

Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar sınav notunu hesaplamak istiyor. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar bugünden itibaren MEB'in internet adresinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Puanlarını görüntüleyen adaylar, sınavı kazanmak için kaç puan almaları gerektiği konusunda araştırma yapmaya başladı. BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI KAÇ 2025? Bursluluk sınavında belirli bir baraj puanı yoktur. Taban puanları her sene katılan adayların başarılı sıralamasına göre şekil alır. İOKBS'a katılan bir öğrencinin, taban puanlarının üzerinde bir puan alması durumunda burs alması mümkündür. Sınav sonuçları değerlendirilirken 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Sınava giren öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunuyor. İOKBS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU? İOKBS taban puanları henüz belli olmamıştır. Sonuçlar erişime açıklamasının ardından taban puanlarına ilişkin bilgiler de haberimiz içerisine eklenecektir. Geçtiğimiz yılların taban puanları ise şu şekildeydi; 5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356 5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845 5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258 6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450 6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149 6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453 7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967 7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928 8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462 8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372 8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499 9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422 9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516 9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977 10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432 10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482 10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608 11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425 11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891 11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037 İlgili Haber ATA AÖF final sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin