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ÖSYM Kılavuzu yayımladı! KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÖSYM Kılavuzu yayımladı! KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamuya atanma hayali kuran yüzbinlerce aday için heyecanlı süreç resmen başladı. KPSS lisans başvuruları ÖSYM’nin yayınladığı kılavuzla birlikte erişime açıldı. Peki 2025 KPSS başvurusu nasıl yapılır?

2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvurular başladı. Memur olma hayali kuran binlerce lisans mezunu aday, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvuru sürecine girdi. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte detaylar da belli oldu. 

ÖSYM Kılavuzu yayımladı! KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? - 1. Resim

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait KPSS başvuru ve sınav takvimini yayımladı. Buna göre lisans düzeyindeki başvurular 26 Haziran itibarıyla alınmaya başlandı. Adaylar, başvuru işlemlerini 10 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek.

ÖSYM Kılavuzu yayımladı! KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? - 2. Resim

KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025 lisans başvuru kılavuzunun ardından erişime açıldı. Adaylar, kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden online olarak yapabilecek. Sisteme giriş yapan adaylar, “2025-KPSS Lisans Başvurusu” sekmesinden ilgili alanları doldurarak işlemlerini tamamlayacak.

ÖSYM Kılavuzu yayımladı! KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? - 3. Resim

2025 KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl KPSS başvuru ücretleri önceki yıllara göre artış gösterdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 570 TL, Alan Bilgisi oturumları için ise her oturum başına 350 TL olarak belirlendi.

ÖSYM Kılavuzu yayımladı! KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? - 4. Resim

KPSS SINAV TAKVİMİ

Sınav tarihleri de ÖSYM tarafından duyuruldu. 2025 KPSS lisans düzeyindeki adaylar için sınav takvimi şu şekilde:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı: 7 Eylül 2025 Pazar günü

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı: 13 Eylül 2025 Cumartesi

KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı: 14 Eylül 2025 Pazar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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