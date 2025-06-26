PAEM Amirlik Yazılı Sınavı ne zaman, sınav kayıt ne zaman ve nasıl yapılır? 2025 PAEM 9. Dönem sınav tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2025 14:03 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 14:03 - Güncelleme:

Polis Akademisi Başkanlığı’nın 2025 yılı 9. Dönem Emniyet Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı için süreci başlatan resmi duyurusu yayımlandı. PAEM Amirlik Yazılı Sınavı ne zaman, sınav kayıt ne zaman ve nasıl yapılır merak edilirken 2025 PAEM 9. Dönem sınav tarihi ve tüm detaylar da netlik kazandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan