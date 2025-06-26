PAEM Amirlik Yazılı Sınavı ne zaman, sınav kayıt ne zaman ve nasıl yapılır? 2025 PAEM 9. Dönem sınav tarihi
Polis Akademisi Başkanlığı’nın 2025 yılı 9. Dönem Emniyet Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı için süreci başlatan resmi duyurusu yayımlandı. PAEM Amirlik Yazılı Sınavı ne zaman, sınav kayıt ne zaman ve nasıl yapılır merak edilirken 2025 PAEM 9. Dönem sınav tarihi ve tüm detaylar da netlik kazandı.
2025 yılı itibarıyla gerçekleştirilecek 9. dönem PAEM Amirlik Yazılı Sınavı Temmuz ayında yapılacak. Sınava başvurular Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesi üzerinden alınacak. Peki, PAEM Amirlik Yazılı Sınavı ne zaman, sınav kayıt ne zaman ve nasıl yapılır?
PAEM AMİRLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 2025 yılı 9. Dönem Emniyet Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı’nın tarihi netleşti.
Emniyet teşkilatında amirlik yolunda ilerlemek isteyen polis memurları için PAEM Amirlik Yazılı Sınavı 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü yapılacak.
Sınavın ardından başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına katılacak. Sürece dair tüm duyurular Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.
PAEM YAZILI SINAV KAYIT NE ZAMAN?
PAEM Amirlik Yazılı Sınav başvurusu 26 Haziran 2025 tarihinde başlayacak, 1 Temmuz'a kadar devam edecek.
Adayların başvurularını sadece belirtilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesi’nin resmi başvuru ekranı olan https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuru süresi sona erdikten sonra sisteme yeni başvuru kabul edilmeyecek.
PAEM SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adayların sınav başvurusu yapabilmesi için öncelikle Anadolu Üniversitesi başvuru sistemine kayıt olmaları gerekmekte.
Sisteme giriş yapan adaylar “Yeni Başvuru” sekmesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile PAEM sınavına başvuru gerçekleştirebilir.
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ YAZILI SINAVI KILAVUZU İÇİN Tıklayınız.
PAEM SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER
- T.C. Kimlik Numarası
- Geçerli bir e-posta adresi
- Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
- Güncel iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta)
- Ön başvuru onayı (Polis Akademisi tarafından sistemde yetkilendirme yapılması gerekir)