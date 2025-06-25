Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi duyurdu

AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi duyurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AGS sınavına katılım sağlayacak öğretmen adayları AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı sorusuna cevap aramaya başladı. Öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisine kabulü için yapılan AGS sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

AGS sınavı için geri sayım başlamışken AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu uyarınca öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisine kabulü, AGS sınav sonuçlarına göre gerçekleşecek.

AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi duyurdu - 1. Resim

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AGS sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Ancak önceki yıllar göz önünde bulundurulduğunda sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi duyurdu - 2. Resim

AGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önceki yıllara bakıldığında AGS sınav giriş belgelerinin sınavdan on gün önce erişime açılıyor.Buna göre 13 Temmuz’da yapılacak AGS sınavı için giriş yerlerinin 3 Temmuz Perşembe gününde açıklanması tahmin ediliyor.

AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi duyurdu - 3. Resim

AGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre MEB AGS sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.

AGS SINAVI KAÇ OTURUM OLACAK?

MEB AGS sınavı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Adaylara sınavda 80 soru sorulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri gerilediKayseri, Sivas, Tokat, Elazığ, Çorum, Gümüşhane... Kene kabusu can almaya devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son dakika papara açıldı mı? Papara erişim engelinde son durum araştırılıyor - HaberlerSon dakika papara açıldı mı? Papara erişim engelinde son durum araştırılıyor25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzine ve mazota yeni indirim ya da zam gelecek mi? - Haberler25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzine ve mazota yeni indirim ya da zam gelecek mi?Milyonlarca çalışan bu soruya cevap arıyor: Ne zaman emekli olurum? - HaberlerMilyonlarca çalışan bu soruya cevap arıyor: Ne zaman emekli olurum?Asil ve yedek liste merak konusu oldu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kura sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? - HaberlerAsil ve yedek liste merak konusu oldu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kura sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?Transfer Sezonu Tarihi: Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitiyor? - HaberlerTransfer Sezonu Tarihi: Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitiyor?Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı - HaberlerÖğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı? MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu paylaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...